LeBron James aprirà un museo dedicato a… LeBron James

LeBron James è attualmente alla sua 21esima stagione in NBA ma, nonostante non abbia ancora concluso la sua carriera, la superstar dei Los Angeles Lakers aprirà un museo dedicato a se stesso.

La LeBron James Family Foundation aprirà un museo dedicato a James nella sua città natale, Akron, Ohio. Il museo racconterà la storia di come LeBron è diventato il giocatore di basket che è oggi e metterà in mostra i risultati ottenuti nel corso della sua carriera. Questo museo presenterà cimeli della carriera di LeBron, tra cui l’intero tabellone del Draft NBA del 2003, in cui è stato selezionato con la prima scelta assoluta.

Il museo aprirà ufficialmente il 25 novembre e l’ingresso costerà 23 dollari, proprio come il numero che LeBron ha indossato per gran parte della sua carriera in NBA.

“Non vedo l’ora che i fan di tutto il mondo possano sbirciare dietro il sipario per vedere cosa abbiamo costruito e dove tutto è iniziato”, ha scritto LeBron James su X.

Opening November 25 inside House Three Thirty… @KingJames' Home Court. The world’s first and only official museum dedicated to the journey and milestones of the kid from Akron! 👑

⁰Who's coming first?! 👀 https://t.co/q1MyL1iQ1K pic.twitter.com/icpuYCJHfs — LeBron James Family Foundation (@LJFamFoundation) November 9, 2023

Diciamo che è abbastanza inusuale che un giocatore in attività come LeBron James si autodedichi un museo. Però il King e la sua storia sono inusuali per definizione.

Leggi anche: “BASKET sport ‘MALATO’ di competizione”: l’INASPETTATA lettera a FAMIGLIA CRISTIANA