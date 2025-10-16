Brutte notizie per i Los Angeles Lakers: LeBron James non sarà disponibile per l’inizio della stagione NBA 2025-26 a causa di un infortunio al nervo sciatico. Tuttavia, secondo gli ultimi aggiornamenti, il suo ritorno in campo comincia a delinearsi.

LeBron James punta al rientro a metà novembre

Come riportato da Shams Charania (ESPN), LeBron sta pianificando il suo comeback per metà novembre, mentre continua il recupero dalla sciatica al lato sinistro.

“Mi è stato detto che i Lakers e LeBron stanno guardando a metà novembre come data realistica per il suo ritorno”, ha spiegato Charania. “Il 30 ottobre sarà la prima data utile per la sua nuova valutazione, ma serviranno comunque alcune settimane per ritrovare la piena condizione fisica”.

Reporting for ESPN NBA Countdown on LeBron James expected to take a patient approach before his Lakers season debut: pic.twitter.com/Z2INLMGhfZ — Shams Charania (@ShamsCharania) October 16, 2025

Fonti vicine al giocatore parlano di un approccio “paziente e graduale” nella riabilitazione, con un focus su lavoro atletico e condizionamento specifico da gioco per evitare ricadute.

I tempi di recupero e le partite che potrebbe saltare

Charania aveva già anticipato il 9 ottobre che James sarebbe rimasto fermo per 3-4 settimane, ma se i tempi si estenderanno fino a metà novembre, LeBron potrebbe saltare le prime 10-15 partite della stagione.

L’infortunio risale a fine luglio o inizio agosto, quando il campione avrebbe iniziato ad avvertire i primi sintomi della sciatica durante un allenamento.

Le cifre di LeBron nella scorsa stagione

Nonostante i 41 anni (che compirà a dicembre), LeBron James ha chiuso la scorsa stagione NBA con numeri impressionanti: 24,4 punti di media, 7,8 rimbalzi e 8,2 assist in 70 partite giocate.

Il suo stato di forma e la capacità di incidere restano fondamentali per le ambizioni dei Los Angeles Lakers, che puntano a competere per i playoff anche nella nuova stagione.

L’obiettivo: tornare al 100%

L’obiettivo di LeBron James e dello staff medico dei Lakers è garantire un recupero completo prima del ritorno in campo. Un rientro affrettato, come sottolineato dagli insider NBA, potrebbe compromettere il resto della stagione.

Fino ad allora, i Lakers dovranno fare affidamento su Luka Doncic e sul resto del roster per mantenere competitività in un avvio di stagione che si preannuncia impegnativo.