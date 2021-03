LeBron James commenta il suo infortunio: “Sono dolorante dentro e fuori”

Sono arrivate anche le prime parole di LeBron James dopo l’infortunio alla caviglia che lo ha messo KO a tempo indeterminato. La stella dei Los Angeles Lakers ha commentato il proprio stato fisico e d’animo su Twitter, dicendosi dolorante sia fisicamente che mentalmente per non poter aiutare i suoi compagni.

“Niente mi fa arrabbiare e rattristare più che non poter essere a disposizione per i miei compagni! Mi fa male dentro e fuori in questo momento. La strada per il recupero inizia ora. Tornerò presto come se non me ne fossi mai andato” ha scritto James.

Nothing angers and saddens me more than not being available to and for my teammates! I’m hurt inside and out right now. 🤦🏾‍♂️. The road back from recovery begins now. Back soon like I never left. #ThekidfromAKRON🤴🏾

