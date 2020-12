LeBron James commenta scherzosamente l’estensione contrattuale di Kyle Kuzma con i Lakers

Domenica i Los Angeles Lakers hanno cementato un altro tassello fondamentale del loro futuro. Anche se si pensava fosse altamente improbabile, il front office Purple and Gold è stato in grado di fare i conti con Kyle Kuzma con un accordo triennale da 40 milioni di dollari. Sebbene il contratto in sé non sia “considerevole”, come previsto da Kuzma, fornisce un ragionevole vantaggio per entrambe le parti.

LeBron James, che ha garantito che Kuzma avrà la stagione della svolta in termini di prestazioni, ha espresso la sua eccitazione per il 25enne su Twitter:

“KUUUUUZZZZZZZZZZZ !!! Congratulazioni fratello !!! La prossima cena la offri sicuramente tu! Lasciamo parlare il vino”.

Kyle Kuzma ha visto un enorme calo nei suoi minuti e nella produzione di punti nella scorsa stagione rispetto alla stagione 2018-2019. Anthony Davis ha lasciato poco spazio all’ala classe 1995 per diventare un punto focale negli schemi offensivi dei Lakers.

