LeBron James critica gli arbitri per le valutazioni sui passi

La gara fra Lakers e Golden State, vinta dagli Warrios 113-115 dopo una grande rimonta, si è decisa nel finale. Il match è girato (anche) su due sospette infrazioni di passi: la prima fischiata a LeBron James su una partenza, la seconda su un arresto a centro area e successivo canestro di Draymond Green sul quale gli arbitri non sono intervenuti.





A fine gara LeBron ha dichiarato di non aver gradito queste valutazioni, ravvisando una disparità di giudizio sia sui due episodi sia in generale riguardo la sua partenza, che a suo dire non sarebbe mai stata punita con una palla persa.

Ho guardato il replay e quella è la partenza che ho fatto per tutta la carriera, se non è regolare vorrei che mi fischiassero passi in tutte le partite perché finora quel movimento è sempre stato valutato in un altro modo. Sono sorpreso perché nell’azione successiva Green è scivolato ma lo stesso arbitro che prima aveva fischiato, mi ha detto che secondo lui non erano passi.

A voi le valutazioni.





