LeBron James critica NBA 2K per aver dato solo 96 di rating a Steph Curry

Dando un’occhiata ai primi rating di NBA 2K abbiamo subito notato il 96 di Steph Curry, non altissimo considerando che molti credevano che il fenomeno dei Golden State Warriors avrebbe dovuto vincere l’MVP della scorsa stagione regolare. Tra i tanti che pensavano che Curry avrebbe dovuto portare a casa quel premio NBA c’è sicuramente LeBron James, il quale ha scritto su Twitter che crede che avrebbe meritato di avere 99, non 96, come annunciato dal famosissimo videogioco.

In particolar modo SLAM, uno dei siti internet più importanti e apprezzati negli Stati Uniti se si parla di sport, ha chiesto se fosse corretto dare 96 a Curry e LeBron ha risposto in maniera negativa, affermando appunto che meritava 99 in NBA 2K:

Nah should be 99! 🤷🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) August 18, 2021

Forse 99 è un po’ alto considerando che 2K quasi mai l’ha dato nella storia del gioco però certamente avrebbero potuto dargli 97 o 98, considerando che l’anno scorso ha portato quasi da solo i Golden State Warriors a giocarsi il torneo di Play-In.

Anche in questo caso ci sentiamo di dare ragione a LeBron, 96 è davvero troppo poco per quello che ha dimostrato in questi anni il numero 30 dei californiani. Però questo è e purtroppo non possiamo fare altrimenti.

