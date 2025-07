LeBron James, da New York a Saint Tropez: quanti indizi sul suo futuro

LeBron James è sempre l’uomo più chiacchierato del momento. Fra la possibilità che si ritiri al termine della prossima stagione e l’ipotesi di lasciare i Los Angeles Lakers, LBJ è sempre al centro dell’attenzione.

L’insider Marc Stein, sempre molto informato sulle notizie di mercato NBA e soprattutto riguardo New York, ritiene che l’approdo di LeBron nella Grande Mela rappresenta più di una suggestione. James sarà free agent al termine della prossima stagione e potrebbe scegliere i Knicks come ultima squadra della sua carriera. E New York stessa, qualora dovesse fallire l’assalto al titolo, potrebbe seriamente pensare di puntarci insieme a LBJ.

Nel frattempo però altri segnali arrivano dalla Francia, più nello specifico da Saint Tropez. LeBron sta facendo le sue vacanze in Europa e nei giorni scorsi è stato in barca con il potente agente Misko Raznatovic che assiste Nikola Jokic. Insieme ai due c’era anche Maverick Carter, storico amico e socio di LBJ. A far impazzare i rumors è la didascalia di una foto postata dal procuratore serbo su Instagram: “L’estate 2025 è il momento perfetto per fare grandi piani per il 2026”.

Una giornata in barca che alimenta i rumors riguardo l’approdo di Jokic a Los Angeles per formare un super trio con lo stesso James e Luka Doncic.