LeBron James darà la priorità alla sua salute che alla corsa playoff dei Lakers

LeBron James ha dichiarato che darà la priorità alla sua salute piuttosto che alla corsa ai playoff dei Los Angeles Lakers nel corso della stagione regolare, come ha riportato in un suo articolo ESPN:

“Devo essere intelligente”, ha detto James dopo la vittoria dei Lakers sui Memphis Grizzlies per 136 a 124 mercoledì. “Se non sono in salute, o quasi, non è comunque un bene per il nostro club. Non è un bene per me”.

James è tornato dopo un’assenza di una partita a causa della caviglia sinistra dolorante – un problema che lo affligge da mesi – per registrare la sua quarta tripla-doppia della stagione con 23 punti, 14 rimbalzi e 12 assist contro i Grizzlies.

L.A. ha allungato la sua striscia di vittorie a cinque partite e si trova attualmente al nono posto nella classifica della Western Conference a nove partite dalla fine della stagione regolare.

Tuttavia, LeBron James ha detto che il fatto di aver riposato la caviglia la sera prima nella vittoria dei Lakers per 128-124 al doppio tempo supplementare contro i Milwaukee Bucks è la prova che non vuole rischiare guadagni a breve termine che potrebbero influire sulla sua disponibilità a lungo termine.

