LeBron James continua a stupire tutti in NBA. All’età di 37 anni, la star dei Los Angeles Lakers gioca come se ne avesse ancora 20. Sta ancora mettendo a referto triple doppie come se non ci fosse un domani e porta il peso della sua squadra come se fosse ancora un ragazzino. Questo tipo di prestazione è quasi senza precedenti nella storia della NBA.

Contro gli Atlanta Hawks, la superstar dei Lakers ha dato un altro spettacolo, segnando 32 punti, ai quali ha aggiunto 8 rimbalzi e 9 assist. Questa è ora la decima partita consecutiva da almeno 25 punti di LeBron James della stagione, superando Michael Jordan come il giocatore più anziano con 10 partite consecutive da 25 punti:

LeBron James seems to be ignoring the memo on Father Time's undefeated record. At age 37, LeBron has scored 25 points in 10 consecutive games.

James is by far the oldest player to notch 10 straight 25-point games. He passes Michael Jordan, who did it at age 34 in 1997. pic.twitter.com/7ZEjL90gyR

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 8, 2022