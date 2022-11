LeBron James vorrebbe che gli arbitri iniziassero a sostenere le loro parole con i loro fischi. Dopo la sconfitta per 114 a 101 dei Los Angeles Lakers (2-9) contro i Los Angeles Clippers di mercoledì notte – la loro nona sconfitta consecutiva contro i loro coinquilini della Crypto.com Arena – LeBron James ha usato la sua sessione mediatica post-partita per criticare il modo in cui viene arbitrato. È stata la seconda conferenza stampa consecutiva post-partita in cui lo ha fatto. Ha saltato la sconfitta di lunedì contro gli Utah Jazz a causa di un problema fisico, quindi non ha fatto interviste.

“Amo la fisicità. Ma mi piacerebbe anche che mi venissero fischiati i falli quando vengo colpito. Voglio dire, ancora solo quattro tiri liberi. Guardo molti ragazzi stasera che hanno preso molti tiri in sospensione e vanno 9, 13 volte dalla linea del tiro libero. Devo imparare a fare flopping o qualcosa del genere. Sul serio. Ho bisogno di imparare a farlo. Scorri la mia testa all’indietro o fai qualcosa per arrivare alla linea del tiro libero. Perché il ‘Me lo sono perso’ sta diventando ripetitivo. Tre partite consecutive di ‘Me lo sono perso’ “.

LeBron says he “seriously” has to learn how to flop because he’s tired of hearing “I missed it” from the refs. He talked about this on Sunday, too. pic.twitter.com/B6peKoIBgz

