LeBron James, dopo la Drew League, giocherà al The CrawSover

Seconda apparizione di LeBron James ad un torneo estivo quest’anno: dopo la Drew League, a luglio, nelle prossime ore la superstar dei Lakers, fresca di rinnovo, scenderà in campo nel The CrawsOver. Si tratta di un torneo estivo organizzato ogni anno da Jamal Crawford nella sua Seattle, al quale nelle scorse settimane aveva partecipato anche Paolo Banchero.

Il The CrawSover è uno dei più importanti tornei estivi americani, il più importante a Seattle. La notizia della presenza di James è stata data da Crawford stesso, al quale poi LeBron ha risposto. Non solo lui, comunque: in campo nelle prossime ore ci sarà anche Jayson Tatum.

SEATTLE LETS GET IT!! Been over 15+ years since I’ve been back and played ball! Well the wait is almost over!! The 👑 is BACK! @JCrossover 🫡! #ThekidfromAKRON🤴🏾 https://t.co/6NWxlSQg9o

— LeBron James (@KingJames) August 19, 2022