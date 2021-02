LeBron James duro dopo l’esclusione di Devin Booker dall’All Star Game

Devin Booker probabilmente è il più grande “snobbato” dell’All Star Game 2021: la stella dei Phoenix Suns potrà rientrare tra i convocati solo in caso di forfait di un collega, dopo che gli è stato preferito il compagno Chris Paul tra le riserve della Western Conference.

Diversi colleghi nelle scorse ore hanno commentato l’esclusione di Booker sui propri profili social, ma per ovvi motivi fa più rumore il tweet di LeBron James, il quale ha addirittura sentenziato che il giocatore dei Suns sarebbe quello “a cui si manca maggiormente di rispetto in NBA”.

Devin Booker is the most disrespected player in our league!!! Simple as that.

— LeBron James (@KingJames) February 24, 2021