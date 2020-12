LeBron James è andato in doppia cifra per punti per 1.000 partite consecutive

È stato un compleanno ai limiti della perfezione per LeBron James, ieri: i suoi Los Angeles Lakers hanno vinto contro gli Spurs, lui ha festeggiato alla grande con i compagni e, in più, ha anche stabilito un record difficilmente battibile.

LeBron, con i 26 punti segnati contro San Antonio, ha raggiunto le 1.000 partite consecutive in doppia cifra proprio nel giorno del suo 36° compleanno. Un numero impressionante, se si pensa che il secondo in questa classifica, Michael Jordan, è fermo a 866. L’ultima partita in cui James non è arrivato a 10 punti è quella contro i Milwaukee Bucks del 5 gennaio 2007, quando segnò 8 punti (in questa statistica sono considerate solo le partite di stagione regolare).

