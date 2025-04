LeBron James e Chris Paul saranno i primi giocatori in attività a entrare nella Hall of Fame

L’ingresso nella Naismith Basketball Hall of Fame è un onore riservato a pochissime persone che hanno contribuito allo sviluppo e alla popolarità della pallacanestro nel mondo. Chi vi entra ha alle spalle solitamente una lunga carriera in NBA, WNBA o NCAA e si è ormai ritirato da tempo, almeno per quel che riguarda i giocatori. Quest’anno ci sarà invece un’eccezione: LeBron James e Chris Paul saranno i primi ad entrare nella Hall of Fame pur essendo ancora in attività.

Non saranno introdotti da giocatori singoli, ma come membri del Team USA 2008, soprannominato Redeem Team perché, vincendo l’oro olimpico, vendicò la squadra di Atene 2004 che si era dovuta accontentare per la prima volta del bronzo. In quel roster erano presenti anche Kobe Bryant, Dwyane Wade, Carmelo Anthony, Dwight Howard (questi ultimi due entreranno anche come giocatori singoli nella Hall of Fame quest’anno), Carlos Boozer, Jason Kidd, Deron Williams, Michael Redd, Chris Bosh e Tayshaun Prince.

Si tratta di unicum nella storia NBA per via della clamorosa longevità di James e CP3. LeBron ha da poco compiuto 40 anni ed è alla sua 21° stagione NBA, mentre Paul ne compirà 40 a maggio ed è alla sua 19° stagione da pro.