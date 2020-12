LeBron James è il miglior atleta dell’anno

Un altro premio prestigioso si aggiunge alla bacheca di LeBron James, votato come “Atleta dell’anno 2020” dall’Associated Press.

LBJ ha raccolto 78 punti, sette in più del giocatore di footbal Patrick Mahomes, al terzo posto Lewis Hamilton con 14. Per LeBron si tratta del quarto riconoscimento in carriera, alla pari di Lance Armstrong e Tiger Woods.

L’agenzia americana ha spiegato che James è stato premiato per il suo impegno a supporto di Black Lives Matter, per aver convinto molte persone a recarsi alle urne e per l’impegno in favore delle persone del suo luogo natale, oltre ovviamente per la vittoria del titolo NBA.

LeBron ha commentato così il premio.

So ancora cosa devo fare in campo ma sono consapevole del fatto che in questo momento posso avere un grande impatto anche al di fuori del parquet, per questo voglio continuare a ispirare le persone e a responsabilizzarle attraverso il basket. Questo premio è un riconoscimento per le persone con cui lavoro, in particolare gli attivisti della mia fondazione e gli sponsor che sostengono le nostre iniziative. Olimpiadi? È possibile che io vada a Tokyo, se non lo fosse lo direi tranquillamente.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.