LeBron James è il primo atleta uomo a diventare una Barbie

Tra i tantissimi primati di LeBron James, in NBA, nel mondo del basket e quello dello sport in generale, se ne aggiunge un altro molto particolare. La superstar dei Los Angeles Lakers è da poco diventato il primo atleta uomo a diventare una bambola del brand Barbie. LeBron è un Kenbassador, il primo: ambasciatore della serie di giocattoli (dal nome del personaggio di Ken).

L’onorificenza a James è stata giustificata da Barbie con “l’impatto positivo su cultura, stile e community” del giocatore NBA, attivo da tanto tempo anche nel sociale con la sua LeBron James Foundation (il cui logo è infatti sulla scatola).

Mattel, la casa di produzione di Barbie, distribuirà le bambole di LeBron in una serie di Target (supermercato statunitense) selezionati e online, anche su Amazon, Walmart e Mattel Creations. Il lancio avverrà lunedì prossimo e la bambola avrà un prezzo di 75 dollari.

We got a LeBARBIE!

Barbie Debuts the LeBron James Doll, marking the brand’s first-ever Kenbassador.

The Barbie Signature LeBron James Kenbassador doll will be available at select Target stores and online at Target, Amazon, Walmart and Mattel Creations for $75 starting Monday,… pic.twitter.com/HUzpLjrrDL

