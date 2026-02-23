LeBron James e il rapporto con Jaylen Brown: “C’è rispetto, a parte quando disse quelle m*****e su Bronny…”

Ieri notte i Los Angeles Lakers e i Boston Celtics si sono scontrati per l’ultima volta in stagione regolare, con la netta vittoria biancoverde 111-89. Jaylen Brown è stato l’MVP della gara con 32 punti, spalleggiato da Payton Pritchard che ha chiuso con 30 dalla panchina. Nei Lakers, LeBron James ha segnato 20 punti, mentre Luka Doncic 25.

Al termine della partita, durante le interviste di rito, a LeBron è stato chiesto anche del suo rapporto con Brown. La star dei Los Angeles Lakers non si è nascosta, anzi: ha definito ottimo il loro rapporto, ma non ha mancato di far sentire ancora una punta (forse anche un po’ di più) di risentimento nei confronti del collega per quel labbiale “catturato” durante la Summer League 2024. Quando Bronny James era da poco stato chiamato al Draft dai Lakers, Brown parlando con la sua fidanzata disse “Non penso che sia un professionista”, e quando lei rispose che James Jr avrebbe passato molto tempo in G League lui aggiunse: “Non credo, penso che per via del suo nome giocherà nei Lakers”.

Parole che evidentemente non sono andate ancora giù a LeBron: “Il nostro rapporto è stato pittosto rispettoso, a parte quelle m*****e che disse su Bronny alla Summer League. Ma a parte quello, va tutto bene. Penso che commentò l’accaduto sui social media. Va tutto bene”.

LeBron James on his relationship with Jaylen Brown: “It’s been pretty respectful despite the shit he said about Bronny at Summer League.” pic.twitter.com/LhyIBVt89z — Arash Markazi (@ArashMarkazi) February 23, 2026

Nella sua seconda stagione da professionista, Bronny James ha finora giocato 29 partite (già 2 in più dell’intera scorsa stagione), segnando 2.2 punti di media. Migliori i numeri in G League, con i South Bay Lakers, con i quali James sta segnando 11.9 punti di media con 4.1 rimbalzi e 4.8 assist.