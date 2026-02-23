lebron bronny james

LeBron James e il rapporto con Jaylen Brown: “C’è rispetto, a parte quando disse quelle m*****e su Bronny…”

Home NBA News
Francesco ManziLascia un Commento su LeBron James e il rapporto con Jaylen Brown: “C’è rispetto, a parte quando disse quelle m*****e su Bronny…”

Ieri notte i Los Angeles Lakers e i Boston Celtics si sono scontrati per l’ultima volta in stagione regolare, con la netta vittoria biancoverde 111-89. Jaylen Brown è stato l’MVP della gara con 32 punti, spalleggiato da Payton Pritchard che ha chiuso con 30 dalla panchina. Nei Lakers, LeBron James ha segnato 20 punti, mentre Luka Doncic 25.

Al termine della partita, durante le interviste di rito, a LeBron è stato chiesto anche del suo rapporto con Brown. La star dei Los Angeles Lakers non si è nascosta, anzi: ha definito ottimo il loro rapporto, ma non ha mancato di far sentire ancora una punta (forse anche un po’ di più) di risentimento nei confronti del collega per quel labbiale “catturato” durante la Summer League 2024. Quando Bronny James era da poco stato chiamato al Draft dai Lakers, Brown parlando con la sua fidanzata disse “Non penso che sia un professionista”, e quando lei rispose che James Jr avrebbe passato molto tempo in G League lui aggiunse: “Non credo, penso che per via del suo nome giocherà nei Lakers”.

Parole che evidentemente non sono andate ancora giù a LeBron: “Il nostro rapporto è stato pittosto rispettoso, a parte quelle m*****e che disse su Bronny alla Summer League. Ma a parte quello, va tutto bene. Penso che commentò l’accaduto sui social media. Va tutto bene”.

Nella sua seconda stagione da professionista, Bronny James ha finora giocato 29 partite (già 2 in più dell’intera scorsa stagione), segnando 2.2 punti di media. Migliori i numeri in G League, con i South Bay Lakers, con i quali James sta segnando 11.9 punti di media con 4.1 rimbalzi e 4.8 assist.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

jaylen brown

Jaylen Brown pensa di fare causa a Beverly Hills: “Mi avete messo in imbarazzo!”

Francesco Manzi
lebron james

LeBron James non vincerà alcun premio individuale in questa stagione

Francesco Manzi
lebron james lakers

Lakers e LeBron James verso l’addio: separazione sempre più probabile

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.