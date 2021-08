LeBron James e la sorpresa musicale al compleanno di Savannah

Per la festa del 35esimo compleanno di Savannah James, LeBron ha deciso di invitare e far esibire dal vivo il cantante R&B candidato ai Grammy Awards, Giveon.

Non c’è niente come il potere dell’amore. La superstar dell’NBA, LeBron James, ha dimostrato quanto sopra in modo importante venerdì sera quando il quattro volte campione, spesso chiamato “King James”, ha sorpreso sua moglie Savannah James con una festa di compleanno degna di una regina.

Diverse celebrità nell’orbita della First Family della NBA hanno fatto visita per tutta la notte, tra cui l’agente di LeBron e proprietario di Klutch Sports, Rich Paul, che è arrivato con la sua nuova fidanzata, la cantante 15 volte vincitrice di Grammy, Adele.

Siamo certi che Savannah James è rimasta contentissima del regalo di LeBron, d’altronde non a tutti capitano certe fortune. I due sono molto innamorati e ormai si conoscono da decenni. Non è facile stare con la stessa persona e continuare ad amarla quando sei il giocatore più conosciuto al mondo. Speriamo che questa coppia duri per molti anni e che i figli possano approdare in NBA. Saremmo felici se la dinastia James continuasse ancora.

