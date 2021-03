LeBron James e le prime immagini di Space Jam 2: “Non siete pronti per questa Squad!”

Poco fa LeBron James ha condiviso e commentato le prime immagini di Space Jam 2, l’attesissimo sequel del film del 1996 che vedrà come protagonista proprio la stella dei Los Angeles Lakers. Se la trama era stata anticipata già qualche mese fa, ora sono stati diffusi alcuni fotogrammi grazie ad un articolo dedicato pubblicato dalla rivista Entertainment Weekly.

“Non siete pronti per questa Squad!” ha scritto LeBron su Twitter, commentando proprio alcune di queste immagini. Space Jam 2 uscirà nei cinema il prossimo 16 luglio.

Y’ALL NOT READY FOR THIS SQUAD!!!! 😱🐰🥕👑 @spacejammovie @EW pic.twitter.com/8ogu758fsO

In altre foto che stanno circolando, si vede anche il ragazzo che interpreterà il figlio di James nella pellicola, Ceyair J. Wright, insieme all’attore più celebre di questo film: Don Cheadle.

A first look at LeBron James and the upcoming ‘Space Jam: A New Legacy’ have arrived. 🏀🎬

[via @EW] pic.twitter.com/18uSi5Pjrk

— Complex Pop Culture (@ComplexPop) March 4, 2021