LeBron James fa causa all’intelligenza artificiale

Negli Stati Uniti è in corso un acceso dibattito sul copyright legato all’uso dell’intelligenza artificiale, soprattutto quando questa genera contenuti non autorizzati che ritraggono persone reali. Uno dei casi più eclatanti coinvolge LeBron James, che ha inviato una diffida legale contro i creatori di uno strumento AI chiamato Interlink AI, ospitato su Discord, che permetteva agli utenti di creare video generati artificialmente con le sembianze di celebrità NBA.

Questa è una delle prime volte in cui una star di altissimo profilo minaccia azioni legali contro contenuti AI non consensuali, pur non sessualmente espliciti. I video creati tramite Interlink AI, e distribuiti sulla piattaforma FlickUp, ritraevano LeBron James in contesti degradanti o offensivi: da senzatetto, incinto, inginocchiato con la lingua di fuori, o addirittura spettatore di una scena di violenza sessuale tra altre celebrità, fra cui Stephen Curry.

Alla fine di giugno, i moderatori della community hanno annunciato la rimozione di tutti i modelli realistici di persone dalla piattaforma, citando problemi legali legati a “un giocatore di basket di grande valore”, poi confermato essere LeBron James. Hanno spiegato che la decisione è stata presa per proteggere la sopravvivenza della piattaforma, pur consapevoli del possibile malcontento degli utenti. Ciò però non sarebbe bastato a convincere LBJ a non rivolgersi ai suoi avvocati.