LeBron James fa i complimenti ad Antetokounmpo per la vittoria dell’NBA

Giannis Antetokounmpo è ora un campione NBA con i Milwaukee Bucks che hanno scalato la vetta e sono stati incoronati la migliore squadra del mondo per la stagione 2021-2022, ricevendo anche i complimenti di LeBron James.

Il primo giocatore di sempre con 50 punti, 10 rimbalzi e 5 stoppate in una partita delle NBA Finals.

Tutto ciò ad appena 26 anni.

Giannis è davvero qualcosa di speciale.

The first player ever with 50 points, 10 rebounds and 5 blocks in an NBA Finals game.

Just 26 years old and already cemented.

Giannis is really something else. pic.twitter.com/jKNv7xZglf

— Boardroom (@boardroom) July 21, 2021