LeBron James fa una dichiarazione forte sulla serie di sconfitte di fila dei Lakers

LeBron James e i Los Angeles Lakers hanno perso quattro partite di fila, la loro peggior serie nella stagione 2020-21 finora. Ancora una volta senza Anthony Davis e Dennis Schröder, i campioni in carica sono caduti contro gli Utah Jazz in modo sbilenco, 114-89, alla Smart Vivint Arena.

Dopo la partita, un LeBron visibilmente deluso ha affrontato l’attuale situazione della sua squadra; tuttavia, la star dei Lakers aveva ancora un atteggiamento ottimista riguardo all’intera faccenda.

LeBron James: "It's a tough stretch for us, but this won't define who we will be for the rest of the season or the long haul."

— Ryan Ward (@RyanWardLA) February 25, 2021