LeBron James fornisce una seria valutazione sulle speranze di titolo dei Sixers

LeBron James ha dato uno sguardo da vicino ai nuovi e migliorati Philadelphia 76ers dopo aver perso nel finale al Wells Fargo Center. Dopo la sfida molto combattuta, il King ha ammesso di essere rimasto impressionato dalla rinnovata squadra dei Sixers e ha affermato il loro status di favoriti a Est di quest’anno.

LeBron on revamped 76ers: “I think it’s a really good team they put together. … There’s a lot of teams in the Eastern Conference that are going to play championship basketball down the stretch. I know they think they are going to be one of them.”

