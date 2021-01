LeBron James giocherà fino a 46 anni? No, ma per colpa di sua moglie Savannah

La superstar dei Los Angeles Lakers, LeBron James, sta sfidando il tempo da diversi anni. Il King, che ha compiuto 36 anni il mese scorso, ha parlato della possibilità di essere ancora in NBA tra 10 anni.

A giudicare dal modo in cui continua a dominare nella sua 18esima stagione da professionista, la maggior parte dei tifosi crede che il 4 volte MVP potrebbe effettivamente farcela. Ma, per quanto riguarda James, la sua adorabile moglie Savannah probabilmente metterebbe fine a quei piani.

LeBron said he still feels fully capable of doing what needs to be done physically at age 36, and isn’t thinking at all about banking minutes. He did allow this:



“I don’t think I can go to 46, and I also don’t think my wife would like that.”