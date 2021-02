LeBron James ha commentato l’infortunio al tendine d’Achille di Anthony Davis

Durante la partita di ieri notte contro Denver, i Los Angeles Lakers hanno perso Anthony Davis per il riacutizzarsi di un infortunio al tendine d’Achille che la scorsa settimana l’aveva costretto a saltare due gare. Il lungo giallo-viola è uscito dolorante nel corso del secondo quarto, e nella ripresa i Lakers sono andati sotto nettamente contro Jokic e compagni.

Oggi AD svolgerà le visite di rito per determinare l’entità dell’infortunio, da lui anche già commentato, ma dopo la partita contro Denver ci sono state anche le parole di LeBron James, 22 punti, 10 rimbalzi e 9 assist ieri notte, sullo stop del compagno:

With that said, LeBron said it’s tough to adapt when a guy goes out in the middle of a game, but next game, "We will have an ability to be able to prepare for it … we’ll have a better game plan for what we need to do offensively and defensively in his absence."

