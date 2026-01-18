LeBron James ha giocato contro un terzo dei giocatori di tutta la storia NBA

LeBron James ha da poco compiuto 41 anni ed è il primo giocatore della storia NBA a disputare 23 stagioni. Tant’è che nei giorni scorsi è diventato il protagonista di un’iniziativa di marketing in collaborazione tra la Lega e Topps, brand che produce carte collezionabili. James porterà sulla propria maglia una patch con il numero 23 che, al termine di ogni gara, verrà rimossa e inserita dentro una carta collezionabile dello stesso LeBron che quindi qualche fortunato troverà sbustando un pacchetto.

BREAKING: LeBron James will wear a special-edition 23rd season jersey patch beginning tonight in Sacramento; the city where he began his legendary career in 2003. The patches will be removed from his jersey after each game, and some will be placed into ultra-rare trading cards. pic.twitter.com/zzOEJyiFUK — Topps (@Topps) January 12, 2026

A testimoniare però l’incredibile longevità di LeBron James in NBA è arrivata ora una statistica impressionante, pubblicata dal giornalista Tom Haberstroh dopo l’ultima partita contro Portland. Quella contro i Blazers è infatti stata la prima volta che il King ha affrontato il rookie cinese Yang Hansen, l’avversario numero 1.822 della carriera di James. In percentuale, ciò significa che LeBron ha affrontato nei suoi 23 anni di carriera il 33.8% dei giocatori che hanno mai militato in NBA: il totale dei giocatori con all’attivo almeno una gara nella Lega americana è infatti 5.384.