LeBron James ha imbruttito coach Michael Malone su Instagram

A Denver (e Las Vegas) i festeggiamenti dei Nuggets per il primo titolo NBA vinto nella propria storia vanno avanti, con un coach Michael Malone particolarmente scatenato. Durante la parata l’allenatore, che anche nel corso dei Playoff non si era risparmiato dichiarazioni sibilline per giocatori e squadre avversarie, ha continuato a provocare da una parte Joel Embiid e dall’altra i Los Angeles Lakers, eliminati 4-0 dai suoi Nuggets nelle Finali di Conference.

In un podcast registrato nei giorni scorsi, Malone ha dichiarato scherzosamente di “pensare al ritiro”, scimmiottando le parole di LeBron James dopo lo sweep. Ma non solo. Durante la parata Vic Lombardi aveva presentato il coach dicendo: “È venuto al mondo come il figlio di un allenatore [Brendan Malone, ndr], ma in questi Playoff è diventato il papà dei Lakers [Lakers daddy, ndr]”.

"He came into this world as the son of a coach, but in these playoffs, he became the Lakers daddy!" Vic Lombardi on Mike Malone 😅 pic.twitter.com/5MWfVRziFw — Bleacher Report (@BleacherReport) June 15, 2023

Queste prese in giro non sono piaciute per niente a LeBron, che si sta godendo le vacanze in Europa: per esempio, nei giorni scorsi aveva dato il via alla 24h di Le Mans. La star dei Lakers, che sembra abbia accantonato l’idea di ritirarsi (ammesso che ci abbia mai pensato davvero), ha risposto a Malone su Instagram senza mai nominarlo. Il post di James può essere inteso come un monito generico, ma è impossibile non indirizzarlo proprio ai Nuggets dopo quanto è accaduto in questi giorni. “Sono stato in Europa nelle ultime settimane a farmi i fatti miei e sento che sono così tanto nei vostri pensieri eh? Credo di sapere perché. Ma sventolo la bandiera in faccia a questi patetici! Per favore fate tornare figo essere un giocatore, perché la macchina del fango non è mai stata così potente. Godetevi la vostra luce ma sappiate che io sono il sole. Rimarrò lì per sempre!” ha scritto LeBron James.