LeBron James ha intenzione di lanciarsi in una carriera musicale?

LeBron James come cantante? Forse. La stella dei Los Angeles Lakers ha spesso dimostrato altri talenti oltre a quello per il basket, ad esempio quello nel football americano, ma non ha mai provato a lanciarsi in una carriera musicale nonostante una canzone rap che scrisse con Kevin Durant durante il lockdown del 2011.

Un suo tweet, scritto nelle scorse ore, ha però suggerito che James potrebbe provarci molto presto. “Il mio amore per la musica è incredibile! Penso che farò un album. Oh no, non rapperò o roba del genere. Non sono pazzo, so in cosa sono bravo, ma posso dirvi una cosa: ho tanti amici che sono in grado di farlo [rappare, ndr]! Sto pensando ad alta voce” ha scritto LeBron. Magari non un album da rapper o contante, ma da produttore esecutivo?

My love for music is INSANE!!! I think I’m going to do a album. Oh no I won’t be rapping or anything like that. I’m not crazy, I know what I’m great at, but I tell you one thing I do have. So many friends that can. 😉😁! Thinking out load 🤔👑💭.

— LeBron James (@KingJames) February 18, 2021