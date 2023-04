LeBron James ha mandato due messaggi ai Grizzlies dopo averli eliminati

La serie tra Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies è stata piena di sorprese, a partire dall’upset giallo-viola in 6 partite. Per alcuni tratti la serie si è trasformata in un “LeBron James contro i Grizzlies” o addirittura in un “LeBron James contro Dillon Brooks”. Quest’ultimo, dopo aver provocato James in seguito alla vittoria di Gara-2, non ha più voluto parlare con i giornalisti, nemmeno dopo l’eliminazione di Gara-6. Un po’ perché i suoi stavano perdendo la serie, un po’ perché anche a livello personale ha offerto prestazioni rivedibili. Brooks ha chiuso la serie con 10.5 punti di media, tirando col 31% dal campo e il 24% da tre punti.

Dopo l’eliminazione dei Grizzlies, James ha voluto mettere una pietra sopra gli ultimi “rivali”, in ordine cronologico, via social. La superstar dei Lakers ha prima condiviso un post su Instagram che recitava: “Se mi vedete lottare nella foresta con un orso Grizzly, aiutate l’orso!”.

Poi, su Twitter, LeBron ha condiviso un messaggio che sembra più diretto a Brooks:

Unlike you little 🤬I'm a grown ass man

Big shoes to fill 🤬, grown ass pants

Prolly hustled with your pops, go ask your parents

Its apparent you're staring at a legend

Who, put a few little 🤬in the they place before

Trying to eat without saying they grace before! 🤫👑

— LeBron James (@KingJames) April 29, 2023