LeBron James ha reagito male al mancato arrivo di Kyrie Irving

LeBron James aveva ostentato una certa sicurezza nei giorni scorsi, dopo la richiesta di trade di Kyrie Irving. Senza tenerlo troppo segreto, James aveva fatto intendere che avrebbe gradito molto una reunion con l’ex compagno ai tempi dei Cavaliers. Alla fine però i Brooklyn Nets hanno accettato l’offerta dei Dallas Mavericks, nonostante i Lakers avessero a quanto pare messo sul piatto entrambe le proprie scelte al Draft.

La notizia non è stata presa troppo bene da LeBron, che ancora una volta ha affidato a Twitter il proprio disappunto. “Forse sono io” ha scritto la superstar dei Lakers. Il tweet è interpretabile come una mancanza di fiducia nei confronti della dirigenza giallo-viola: “forse sono io” che continuo a illudermi che faremo qualche mossa.

Maybe It’s Me — LeBron James (@KingJames) February 6, 2023

LeBron James potrà consolarsi nei prossimi giorni, quando diventerà il miglior marcatore NBA di tutti i tempi. Per superare Kareem Abdul-Jabbar gli mancano ormai solo 36 punti, che segnerà tra le prossime due gare casalinghe contro i Thunder e contro i Bucks. Sfortunatamente per lui, Kyrie Irving non sarà lì per assistere al traguardo.