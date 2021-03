LeBron James ha scelto Giannis con la prima chiamata del Draft per l’All Star Game 2021

Si è tenuto stanotte il Draft per dividere i giocatori nelle due squadre che si affronteranno domenica nell’All Star Game 2021. Per via telematica i due capitani, LeBron James e Kevin Durant (che però non giocherà per infortunio e sarà sostituito da Sabonis) si sono spartiti i colleghi, a partire da Giannis Antetokounmpo. Il greco, che nelle ultime due stagioni era stato capitano perché più votato della Eastern Conference, è stato la prima chiamata assoluta per il Team LeBron.

La prima scelta di KD è stato invece il compagno Kyrie Irving, è seguito Steph Curry per LeBron e di nuovo Durant con Kawhi Leonard. Questo l’ordine completo del Draft:

1° scelta: Giannis Antetokounmpo (LeBron) 2° scelta: Kyrie Irving (KD) 3° scelta Steph Curry (LeBron) 4° scelta: Joel Embiid (KD) 5° scelta: Luka Doncic (LeBron) 6° scelta: Kawhi Leonard (KD) 7° scelta: Nikola Jokic (LeBron) 8° scelta: Bradley Beal (KD) 9° scelta: James Harden (KD) 10° scelta: Damian Lillard (LeBron) 11° scelta: Devin Booker (KD) 12° scelta: Ben Simmons (LeBron) 13° scelta: Zion Williamson (KD) 14° scelta: Chris Paul (LeBron) 15° scelta: Zach LaVine (KD) 16° scelta: Jaylen Brown (LeBron) 17° scelta: Julius Randle (KD) 18° scelta: Paul George (LeBron) 19° scelta: Nikola Vucevic (KD) 20° scelta: Domantas Sabonis (LeBron) 21° scelta: Donovan Mitchell (KD) 22° scelta: Rudy Gobert (LeBron)

Jayson Tatum sostituirà Durant e quindi è automaticamente nel Team KD, che avrà tra le propria fila sia Irving che Harden per riformare il trio dei Brooklyn Nets.

Questo il roster finale del Team LeBron:

Questo invece quello del Team KD:

