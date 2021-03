LeBron James ha voluto commemorare l’anniversario di morte di Breonna Taylor

LeBron James ha adottato un approccio esplicito alle questioni razziali e politiche negli ultimi anni, continuando a essere un modello prezioso per i Los Angeles Lakers. Essendo il tragico anniversario dalla morte di Breonna Taylor, James ha usato Twitter per mostrare amore a Taylor.

#SAYHERNAME 🗣🗣🗣🗣🗣🗣🗣 Continue to Rest In Paradise Queen Breonna 👸🏾 https://t.co/I84uUDHuEB — LeBron James (@KingJames) March 13, 2021

Breonna Taylor è morta il 13 marzo 2020 quando la polizia ha fatto irruzione in casa sua e le ha sparato mentre dormiva. La polizia è entrata in casa sua nel tentativo di arrestare uno spaccio di droga, ma la Taylor non era coinvolta in quella vicenda.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.