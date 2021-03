LeBron James ha voluto tirare un’altra stoccata a Zlatan Ibrahimović

LeBron James non ha finito con la sua lotta contro Zlatan Ibrahimović. LeBron ha usato Twitter per attaccare nuovamente Ibra usando il recente sviluppo nella questione di Kelly Loeffler come argomento chiave sul perché non starà mai zitto e continuerà a parlare di politica.

A James sono bastate tre parole per inviare un’altra stoccata verso Zlatan:

“Attenersi allo sport …..🤔”.

In un recente sviluppo, l’ex senatrice repubblicana degli Stati Uniti, Kelly Loeffler, che ha appena perso la sua corsa per il seggio al Senato della Georgia, è stata obbligata a lasciare la franchigia delle Atlanta Dream in WNBA. Loeffler è stata costretta a vendere le sue azioni della squadra dopo la forte pressione di giocatori, tifosi e persino della stessa WNBA. Questo dopo che la Loeffler ha condotto una campagna che molti credevano estremamente razzista.

