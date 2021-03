I Los Angeles Lakers hanno letteralmente dominato in casa dei Golden State Warriors, vincendo 97-128 grazie anche all’ennesima tripla doppia della carriera di LeBron James, autore di 22 punti, 11 rimbalzi e 10 assist.

LBJ, che ha dato un “benvenuto” molto particolare all’azzurro Nico Mannion, ha messo a referto la decima tripla doppia da ultra trentacinquenne. Mai nessuno prima d’ora, nella storia della NBA, era riuscito a far registrare almeno 10 punti, 10 assist e 10 rimbalzi in dieci partite diverse dopo aver compiuto 35 anni.

LeBron James is the first player in NBA history with 10 triple-doubles after turning 35 years old. pic.twitter.com/1woPe77mOW

— StatMuse (@statmuse) March 16, 2021