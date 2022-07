LeBron James “il viscido”: pesante accusa di una modella al King

Ogni tanto emerge una influencer che fa di tutto per avere un po’ di popolarità cercando di trascinare un grande nome in un po’ di polemica. Bene, non c’è nome più grande nel basket della superstar dei Los Angeles Lakers, LeBron James, quindi questo è esattamente ciò che una modella di Instagram, chiamata Just Ghazal, ha deciso di fare con una recente accusa a King James.

Just Ghazal ha recentemente condiviso una foto che presumibilmente serve come prova che LeBron James sia “viscido”. Naturalmente, il post è esploso e, sfortunatamente per lei, l’audace affermazione di Ghazal le si è ritorta contro.

Ecco il post di Ghazal in questione:

“Ogni giorno un nuovo rapper/atleta viscido. Buongiorno a tutti voi. Ancora un no per me 👑”, ha scritto Ghazal nella sua didascalia.

This Instagram chick said LeBron James was creeping on her Instagram 😭😭😭😂😂😂😂 #LeCreep pic.twitter.com/UtjTzzddfJ — Shannon sharpes burner (@shannonsharpeee) July 24, 2022

Sembra che tutto ciò che LeBron abbia fatto sia stato vedere la sua storia. Per quanto ne sappiamo noi, questo screen non prova che LeBron James le abbia inviato un DM o qualcosa del genere. Semplicemente si sarà imbattuto in un suo video e si è messo a guardare le sue storie. Se volete fare anche voi ciò che ha fatto il King, ecco una testimonianza dei contenuti che posta:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ☾ غزل (@justghazal_)

