LeBron James, infortunio più grave del previsto: ecco quanto starà fuori

Nelle scorse ore era emerso un infortunio al nervo del gluteo per LeBron James, che doveva essere out per tutta la preseason con l’obiettivo di esserci per l’Opening Night tra un paio di settimane. Invece, come riportato da Shams Charania, i tempi per rivedere in campo il King saranno più lunghi: si parla almeno di 3-4 settimane di stop a causa di una sciatica.

Gli anni si fanno sentire anche per James, che a dicembre spegnerà 41 candeline. La star dei Los Angeles Lakers salterà l’inizio della stagione regolare e probabilmente tornerà in campo a novembre.

Lakers star LeBron James is sidelined for at least 3 to 4 weeks due to sciatica on his right side. He is out for the start of the 2025-26 NBA season. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 9, 2025

Nella scorsa stagione LeBron James ha segnato 24.4 punti di media con 7.8 rimbalzi e 8.2 assist nonostante i 40 anni. In estate i Lakers hanno poi puntato su Luka Doncic come nuovo volto della franchigia, alimentando voci di un possibile addio di LBJ che non si è concretizzato.