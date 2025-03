LeBron James, Lakers in apprensione per un infortunio all’inguine: “È come il 2018”

Durante la partita di ieri notte tra i Los Angeles Lakers e i Boston Celtics, LeBron James ha subito un infortunio all’inguine nel quarto quarto che lo ha costretto a lasciare il campo a 6:44 dalla fine. La gara si è conclusa con una sconfitta per i Lakers, interrompendo una striscia di 8 vittorie consecutive.

Dopo la partita, James ha espresso preoccupazione per l’infortunio, paragonandolo a quello subito nel Christmas Day del 2018, quando avvertì un “pop” all’inguine che lo tenne lontano dal campo per un periodo significativo. Tuttavia, LeBron ha sottolineato che questa volta la situazione sembra meno grave, augurandosi un recupero più rapido.

L’infortunio del 2018 avvenne durante una partita contro i Golden State Warriors, quando James cercò di recuperare una palla vagante, riportando una lesione all’inguine che lo costrinse a saltare 17 partite. Secondo Dave McMenamin di ESPN, il nuovo infortunio potrebbe mettere KO James per “settimane, non giorni”.

La perdita di James rappresenta un brutto colpo per i Lakers, che dopo la trade per Luka Doncic avevano trovato continuità vincendo con lo sloveno 8 partite su 10 prima di ieri notte. La squadra dovrà adattarsi rapidamente per compensare l’assenza della sua stella, per mantenere una posizione in classifica che le garantisca almeno il fattore campo nel primo round dei Playoff. Al momento, non è stata fornita una tempistica precisa per il rientro di James.