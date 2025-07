LeBron James – Los Angeles Lakers, è GELO. E spuntano squadre interessate…

Situazione sempre più delicata fra LeBron James e i Los Angeles Lakers.

Le voci di frizioni fra le parti e di un possibile addio di LBJ continuano a rincorrersi. Dave McMenamin di ESPN ha chiesto un commento al diretto interessato, presente a Las Vegas per la Summer League. LeBron però si è trincerato dietro un “no comment” che ha alimentato le voci di rottura.

Della questione ha parlato Rich Paul, agente di LeBron, le cui parole sono state riportate dallo stesso reporter di ESPN. Il potentissimo procuratore ha spiegato che LBJ non gli hai mai chiesto di imbastire una trade per lasciare Los Angeles e che la questione non è mai stata discussa con il front office gialloviola. Paul ha smentito anche le voci del malcontento per la mancata offerta di un prolungamento di contratto oltre il 2026. Parole apparentemente concilianti ma l’agente ha fatto trapelare anche che ben quattro squadre lo avrebbero cercato per manifestare interesse ad acquisire James tramite uno scambio.

Segno del fatto che qualcosa si starebbe muovendo. Vedremo se qualche franchigia potrà far leva sul cattivo umore di LeBron per convincerlo e lasciare i Lakers e chiudere altrove la sua carriera.