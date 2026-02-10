LeBron James non vincerà alcun premio individuale in questa stagione

LeBron James salterà la prossima partita dei Los Angeles Lakers, questa notte contro San Antonio, a causa dell’artrite al piede sinistro. Ciò significa che il King, 41 anni compiuti a dicembre, non potrà raggiungere le 65 partite stagionali disputate: non sarà quindi eleggibile per alcun premio individuale al termine della stagione, compreso l’inserimento in uno dei quintetti All-NBA.

È la prima volta dopo 21 anni che James non sarà in uno dei tre migliori quintetti All-NBA: l’anno scorso era stato inserito nel secondo miglior quintetto. Una serie incredibile, che finisce così come poche settimane fa era finita anche quella di 21 anni in quintetto all’All-Star Game: James sarà della partita domenica, salvo infortuni dell’ultimo minuto, ma partirà dalla panchina.

In questa stagione LeBron James sta mantenendo 21.8 punti di media con 5.7 rimbalzi e 6.9 assist. La maggior parte delle partite saltate sono arrivate all’inizio della stagione, visto che il King ha esordito quest’anno solo il 19 novembre.