lebron james

LeBron James non vincerà alcun premio individuale in questa stagione

Home NBA News
Francesco ManziLascia un Commento su LeBron James non vincerà alcun premio individuale in questa stagione

LeBron James salterà la prossima partita dei Los Angeles Lakers, questa notte contro San Antonio, a causa dell’artrite al piede sinistro. Ciò significa che il King, 41 anni compiuti a dicembre, non potrà raggiungere le 65 partite stagionali disputate: non sarà quindi eleggibile per alcun premio individuale al termine della stagione, compreso l’inserimento in uno dei quintetti All-NBA.

È la prima volta dopo 21 anni che James non sarà in uno dei tre migliori quintetti All-NBA: l’anno scorso era stato inserito nel secondo miglior quintetto. Una serie incredibile, che finisce così come poche settimane fa era finita anche quella di 21 anni in quintetto all’All-Star Game: James sarà della partita domenica, salvo infortuni dell’ultimo minuto, ma partirà dalla panchina.

In questa stagione LeBron James sta mantenendo 21.8 punti di media con 5.7 rimbalzi e 6.9 assist. La maggior parte delle partite saltate sono arrivate all’inizio della stagione, visto che il King ha esordito quest’anno solo il 19 novembre.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

jaxson hayes

Jaxson Hayes ha spiegato perché ha attaccato la mascotte di Washington

Francesco Manzi
luke kennard

Los Angeles Lakers, sul perimetro arriva Luke Kennard: trade con gli Atlanta Hawks

Francesco Manzi
lebron james lakers

Lakers e LeBron James verso l’addio: separazione sempre più probabile

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.