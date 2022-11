LeBron James onora la morte di Takeoff prima della gara contro i Cavs

Il mondo della musica e in particolare dell’hip-hop è stato sconvolto questa settimana dall’omicidio del rapper Takeoff, membro del trio dei Migos, autentiche leggende della scena trap americana e mondiale. L’artista stava giocando una partita a dadi insieme a Quavo, suo collega e zio, quando un’altra persona ha aperto il fuoco con una pistola colpendolo in testa e uccidendolo sul colpo. Da giorni si susseguono i messaggi di lutto nel mondo hip-hop e non solo: l’ultimo a regalare un tributo per Takeoff è stato LeBron James.

Prima della gara di stasera contro i Cleveland Cavaliers alla Crypto.com Arena, James si è presentato indossando un completo nero, gli occhiali da sole e una collana di brillanti. Con questo look, LeBron ha replicato proprio quello di Takeoff, postando anche un messaggio su Instagram. “Se mi conoscete, sapete anche quanto ami Takeoff! Ancora non mi sembra vero!” ha scritto James nel suo post.