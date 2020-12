LeBron James parla del suo rapporto con Luka Doncic

Una delle grandi partite del Christmas Day 2020 vedrà di fronte i Los Angeles Lakers e i Dallas Mavericks. Una sfida in cui i protagonisti più attesi saranno LeBron James da una parte e Luka Doncic dall’altra.

Alla vigilia del match LBJ ha parlato del suo rapporto “freddo” con lo sloveno, dicendo però che sembra già un giocatore di grandissima esperienza.

Sapete che ho sempre tenuto le porte aperte per i giovani emergenti di talento, anche se non ho mai forzato nessuno ad aprirsi o a stringere amicizia con me. Anche perché con tutto quello che sta facendo Doncic non sembra uno che abbia bisogno di aiuto o di consigli, gestisce la pressione come uno molto navigato la pressione che deriva dall’essere un giocatore di alto livello in NBA.