LeBron James parte con un infortunio: salterà tutta la preseason

LeBron James non si ritirerà al termine di questa stagione, lo spauracchio si è polverizzato con la pubblicazione di una pubblicità di Hennesy, marca di cognac. Gli anni tra pochi mesi saranno comunque 41 e gli acciacchi si iniziano a fare sentire. La star dei Los Angeles Lakers non gioca una stagione da 82 partite dal 2017-18, anche se nelle ultime due ha disputato rispettivamente 71 e 70 gare, assolutamente non male per un quarantenne.

Come riportato da Shams Charania, James attualmente è alle prese con un’infiammazione del nervo nel gluteo e, dopo aver saltato la prima partita di preseason dei Lakers, salterà anche tutto il resto della preparazione alla stagione. La speranza della franchigia giallo-viola è di riavere il King a disposizione per l’Opening Night, la notte tra il 21 e il 22 ottobre contro i Golden State Warriors.

