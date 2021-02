LeBron James è diventato recentemente il terzo giocatore nella storia della NBA ad entrare a far parte del prestigioso club dei cestisti con 35.000 punti in carriera. Si tratta di un risultato sorprendente di per sé ma Metta World Peace crede che il King possa segnare circa 5.000 punti in più prima di appendere le scarpe al chiodo.

Irreale. Diventerà il marcatore numero 1 della storia NBA. Non avrei mai pensato che qualcuno potesse superare Kareem. King James potrebbe chiudere con 40k punti. 5 GOAT lassù

Unreal. He is going to be the number 1 scorer in @NBA history. I never saw this coming. I never thought anyone could catch Kareem . @KingJames might get 40k. 5 Goats up here https://t.co/5bMg7bdgLs

— Metta World Peace (@MettaWorld37) February 20, 2021