LeBron James prende le difese di Westbrook: “Noi giocatori vogliamo sapere chi ha tirato i popcorn!”

Nelle scorse ore ha fatto molto discutere quanto avvenuto tra Russell Westbrook e un tifoso di Philadelphia negli ultimi minuti di Gara-2, quando la stella degli Wizards è stata ricoperta di popcorn mentre usciva dal campo. Sulla questione è intervenuto anche LeBron James, via Twitter, chiedendo giustizia per Westbrook e chiarezza da parte della NBA.

“Noi come giocatori vogliamo vedere chi ha tirato quei popcorn addosso a Russ mentre stava uscendo dal campo infortunato! Ci sono telecamere ovunque nelle arene, quindi non ci sono scuse! Perché se fosse accaduto il contrario…” ha scritto James, con l’hashtag “proteggiamo i nostri giocatori”. In generale il regolamento delle arene vieta qualsiasi tipo di comportamento sopra le righe, dagli insulti a gesti simili. Probabile quindi che il tifoso venga identificato e allontanato.

By the way WE AS THE PLAYERS wanna see who threw that popcorn on Russ while he was leaving the game tonight with a injury!! There’s cameras all over arenas so there’s no excuse! Cause if the 👟 was on the other 🦶🏾.🎥 #ProtectOurPlayers

