LeBron James proprietario di una franchigia NBA? Ecco come lavorerebbe

La star dei Los Angeles Lakers, LeBron James, tra le lotte della sua squadra in campo, si sta preparando per il suo futuro oltre i suoi giorni da giocatore di basket.

A 37 anni (ne compirà 38 alla fine di dicembre), James non ha ancora molto da giocare, quindi ora sta rivolgendo la sua attenzione a ciò che potrebbe fare una volta attraversato il ponte della pensione. E possedere una franchigia NBA è sempre stato uno degli obiettivi di James.

A giugno LeBron ha dichiarato di voler possedere una squadra e che, forse, una franchigia di espansione a circa 270 miglia a est di Los Angeles, a Las Vegas, potrebbe essere un obiettivo praticabile da acquisire se la lega decidesse di espandersi in quella direzione. Quindi che aspetto potrebbe avere The King come proprietario? Sarà una figura di controllo, ricordando i suoi giorni tanto memorabili come “LeGM”? O sarà disposto a farsi da parte e delegare il lavoro ai membri del suo front office?

Come al solito, la risposta sta nel mezzo. Durante l’inaugurale “TNF in The Shop”, che ha trasmesso lo scontro del giovedì sera tra Tennessee Titans e Green Bay Packers, LeBron James ha dato ai fan un’idea di come potrebbe operare come proprietario di una squadra.

“Non voglio scegliere i giocatori, ma voglio far parte del processo. Voglio far parte del processo perché conosco i giocatori e li guardo tutti. Ma non voglio fare il loro lavoro. Ma ti sto assumendo per fare un lavoro e ti sto dando una tempistica per fare il tuo lavoro. Se non fai il tuo lavoro, sai, probabilmente è ora “, ha detto James.

