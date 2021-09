LeBron James racconta un retroscena curioso sulla sua scuola “I Promise”

LeBron James ha fatto molte cose oltre a giocare a basket. La star dei Los Angeles Lakers è uno dei giocatori più onesti della lega, non ha paura di parlare contro le ingiustizie, se c’è bisogno di farlo. LeBron ha anche usato il suo enorme seguito per aiutare altre persone bisognose, come quando ha fondato la sua scuola “I Promise” nella sua città natale, ad Akron.

Nel trailer recentemente pubblicato del suo documentario “I Promise”, la star dei Lakers ha rivelato che inizialmente non aveva idea di come creare una scuola:

“Ovviamente non conoscevo i dettagli di come si potesse creare una scuola completamente da zero. Ma così tanti ragazzi come me hanno dei sogni. E l’unica cosa che impedisce a quei sogni di diventare realtà è il supporto che li circonda”.

Essere LeBron James certamente aiuta da questo punto di vista però non era detto che avrebbe dovuto realizzare la scuola “I Promise”. Il documentario uscirà il prossimo 28 settembre su YouTube Originals. E non vediamo l’ora che ciò succeda. Siamo proprio curiosi di vedere alcuni dettagli segreti della vita del King e di quello che fa oltre al campo da basket perché di quello sappiamo tutto o quasi.

