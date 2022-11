LeBron James reagisce all’esordio da senior di Bronny con Sierra Canyon

Bronny James ha fatto il suo debutto all’ultimo anno per Sierra Canyon sabato e, di sicuro, la star dei Los Angeles Lakers, LeBron James, non potrebbe essere più soddisfatta del modo in cui ha giocato il suo figlio maggiore.

Mentre Sierra Canyon ha finito per perdere contro Rancho Christian ai tempi supplementari, 63 a 60, Bronny ha comunque impressionato con il suo gioco. Ci sono stati diversi highlights di un certo livello che sono venuti fuori a partire dal match, con un momento particolare di Bronny che si è davvero distinto.

Mentre attaccava il canestro, Bronny è andato da due difensori in aria e ha chiuso senza problemi con un layup per i due punti facili. Se diciamo che è “facile”, Bronny lo ha appena fatto sembrare così con la sua perfetta esecuzione.

Anche lo stesso LeBron James sa quanto sia difficile mettere a referto quel tiro, motivo per cui non ha potuto fare a meno di rimanere impressionato da ciò che ha fatto suo figlio Bronny. La star dei Lakers ha ripubblicato il video sulle sue storie di Instagram e lo ha sottotitolato con “He sooooo COLD !!!”.

