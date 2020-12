LeBron James riceve da Paul Pierce uno dei pochi elogi che ancora gli mancavano

Nel corso delle 17 stagioni in cui ha dominato la NBA, LeBron James ha ricevuto una lunga serie di elogi, anche da molti personaggi e avversari illustri.

Ad esempio Paul Pierce non ha mai nascosto l’ammirazione per quello che è stato per anni un suo rivale. L’ex stella dei Celtics da qualche anno è opinionista per ESPN e stava discutendo, nel corso del programma The Jump, i risultati del sondaggio fra i general manager NBA che hanno pronosticato, fra le altre cose, il repeat dei Lakers.

Mentre si parlava della miglior point guard della Lega (Steph Curry per il 30% dei votanti), è stato sottolineato che LeBron abbia ottenuto l’11% delle preferenze in un ruolo che non sarebbe propriamente il suo. E Paul Pierce si è detto d’accordo con questo gruppo di GM, incoronando LBJ come miglior playmaker di tutta la NBA.

Inizialmente avevo pensato a Doncic ma poi ho riflettuto: se LeBron è il miglior giocatore delle lega e gioca da point guard, allora deve essere lui il migliore in questo ruolo. Ha guidato la NBA per numero di assist di media, nel corso della sua carriera si è trasformato e ora è chiaramente lui la miglior point guard del campionato.

