LeBron James ricorda una situazione del 2010 e lancia un avvertimento agli haters

LeBron James ha recentemente fatto una breve passeggiata nei ricordi su Instagram. Il quattro volte campione NBA si è imbattuto in un post di dieci anni fa ai tempi dei Miami Heat e LeBron ha ricordato che sarebbe stata una buona idea usare lo stesso post come piccolo promemoria per tutti i suoi haters.

James segnò 51 punti contro gli Orlando Magic dopo che l’allora direttore generale dei Magic, Otis Smith, lo aveva criticato per essersi unito agli Heat. LeBron non è uno che dimentica facilmente e ha usato questo throwback come un’opportunità per mandare un forte avvertimento a tutti:

“Prenditela con l’albero sbagliato e quell’albero ti cadrà in testa”.

Questa è un’espressione idiomatica inglese che vuol dire “non prendertela con la persona sbagliata perché poi questa situazione ti si potrà ritorcere contro”.

James era stato pesantemente criticato per aver voltato le spalle ai Cleveland Cavaliers nel 2010 per formare i “Big 3” a Miami con Dwyane Wade e Chris Bosh. Il trio è diventato immediatamente “odiato” dalla NBA e, da parte sua, LeBron è stato praticamente condannato per quello che molti consideravano un tradimento.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.