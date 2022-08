LeBron James rinnova al massimo salariale con i Lakers

Alla fine le trattative iniziate una settimana fa hanno dato i loro frutti: LeBron James ha prolungato il proprio contratto con i Los Angeles Lakers fino al 2025. L’attuale accordo sarebbe scaduto la prossima estate, ma James ci ha aggiunto due anni sempre al massimo salariale. Nelle prossime due stagioni guadagnerà complessivamente 97.1 milioni di dollari, da sommare al prossimo anno a 44.5 milioni di dollari. La cifra può aumentare fino a 111 milioni di dollari in base agli aumenti futuri del salary cap.

È la prima volta, dai tempi della prima Cleveland, che LeBron rimane in una squadra più di 4 stagioni consecutive: con i Lakers in questi anni ha totalizzato un anello vinto, che è anche l’unica volta che ha superato il primo turno Playoff.

The deal can increase to $111 million if the salary cap in 2023-2024 rises to a substantially higher number.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 17, 2022